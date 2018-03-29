Пятерка лидеров по приросту активов полностью поменялась в феврале

Активы банков РФ , раскрывавших отчетность, уменьшились за февраль 2018 года на 1%, или 830,2 млрд рублей, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру . По информации, размещенной на сайте Банка России , банковский сектор в январе «потерял» 1 трлн рублей, или тот же 1% (с устранением влияния валютной переоценки), а совокупный объем активов на 1 февраля 2018 года составил 83 трлн рублей.

В феврале Сбербанк показал рост активов и стал лидером по этому показателю (плюс 113 млрд рублей, или 0,5%, за месяц). За февраль активы увеличились только у трех крупнейших банков из десяти. Помимо Сбербанка это Россельхозбанк (рост на 38,2 млрд рублей, или 1,2%) и Бинбанк (рост на 13,8 млрд, или 1,1%). Отметим, что в топ-10 по активам на 1 марта 2018 года осталось только два банка, которые бы так или иначе не контролировались государством.

С учетом такой динамики концентрация активов на крупнейших банках за месяц сократилась, чего нельзя сказать о периоде в 12 месяцев.

По данным Банка России, на 1 марта 2018 года доля пяти крупнейших банков составляла 58,4% активов сектора (против 58,6% на 1 февраля 2018 года и 55,4% на 1 марта 2017 года), топ-20 формировали 79,4% (месяц назад — 79,7%, 12 месяцев назад — 77,9%), на топ-50 приходилось 89,9% (месяц назад — 90,1%, 12 месяцев назад — 88,7%), на топ-200 — уже 98,5% в общем объеме, как и месяц назад (12 месяцев назад — 98,1%).

Отрицательную динамику активов в феврале продемонстрировали в общей сложности 308 кредитных организаций из 551 имеющей право на осуществление банковских операций. Крупнейшее сокращение показал Газпромбанк (на 406,5 млрд, или 6,7%), обогнав уже не санируемый официально банк «ФК Открытие» (сокращение на 169,1 млрд, или 7,3%). Также в пятерку по сокращению активов за февраль попали Московский Кредитный Банк (минус 142,3 млрд, или 7,2%), НКО «Национальный Клиринговый Центр» (минус 140,4 млрд, или 4,7%) и ВТБ (минус 139,9 млрд рублей, или 1,1%).

В большинстве случаев основной причиной отрицательной динамики чистых активов стало сокращение объема средств на текущих счетах и депозитах корпоративных клиентов. Только у «Открытия» и МКБ причины иные: первый вернул свыше 180 млрд рублей кредитов, привлеченных у Центробанка, а второй более чем на 100 млрд рублей сократил объемы межбанковских кредитов, привлеченных от банков-резидентов.