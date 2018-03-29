В России сократили финансирование работ по уничтожению химоружия на 1,28 млрд рублей

При этом затраты на создание объектов по уничтожению химического оружия увеличились на 1,15 млрд рублей, до 194,14 млрд рублей; затраты на уничтожение запасов химоружия сократились на 1,81 млрд рублей, до 89,25 млрд рублей; затраты на обеспечение уничтожения запасов химоружия и бывших объектов по производству химоружия и объекта по его разработке увеличились на 0,34 млрд рублей, до 11,42 млрд рублей.

Данным постановлением также уточнены объемы капиталовложений для строительства объектов по уничтожению химоружия.