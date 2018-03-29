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В России сократили финансирование работ по уничтожению химоружия на 1,28 млрд рублей
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В России сократили финансирование работ по уничтожению химоружия на 1,28 млрд рублей 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правительство РФ сократило общий объем финансирования федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» на 1,28 млрд рублей, до 287,65 млрд рублей. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
При этом затраты на создание объектов по уничтожению химического оружия увеличились на 1,15 млрд рублей, до 194,14 млрд рублей; затраты на уничтожение запасов химоружия сократились на 1,81 млрд рублей, до 89,25 млрд рублей; затраты на обеспечение уничтожения запасов химоружия и бывших объектов по производству химоружия и объекта по его разработке увеличились на 0,34 млрд рублей, до 11,42 млрд рублей.
Данным постановлением также уточнены объемы капиталовложений для строительства объектов по уничтожению химоружия.
27 сентября 2017 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально подтвердила, что Россия досрочно завершила уничтожение всех имеющихся у нее запасов химоружия.
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