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ЦИК рассказал, сколько Путин потратил на избирательную кампанию
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ЦИК рассказал, сколько Путин потратил на избирательную кампанию 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Президент России Владимир Путин, ставший победителем прошедших 18 марта выборов главы государства, израсходовал на избирательную кампанию почти все средства избирательного фонда — 399 миллионов 828 тысяч рублей. Соответствующие данные приведены в итоговом отчёте Путина, опубликованном на сайте Центризбиркома.
Как следует из данных ЦИК, расходы Путина на кампанию составили 399 миллионов 828 тысяч 950 рублей. Из них большинство средств — 158 миллионов 892 тысячи рублей — были израсходованы на предвыборную агитацию на телевидении и радио, 108 миллионов 836 тысяч рублей — на изготовление и распространение печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов.
Изначально размер избирательного фонда Путина составлял 407 миллионов 551 тысячу рублей. Поскольку эта сумма превышала установленные законом 400 миллионов, лишние средства — 7 миллионов 551 тысяча — были возвращены жертвователям.
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