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Новые виды исследований добавили в столичный реестр медицинских услуг
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Новые виды исследований добавили в столичный реестр медицинских услуг 

Москва24 31 минуту назад
Фото: Москва24
В реестр медицинских услуг, доступных в столице, включили 44 вида исследований внутренних органов и систем с помощью радионуклидной диагностики. Среди них — анализ кровеносных сосудов, исследование костей, мозга и других органов.
В перечень вошли новые методы диагностики с учетом расходных материалов и радиофармпрепаратов. Устаревшие подходы и материалы из реестра исключили, пояснил главный внештатный специалист по лучевой диагностике городского департамента здравоохранения Сергей Морозов.
"С реестром теперь намного проще работать, в новой версии понятны методы, которые можно использовать на практике. Теперь ясно, каким образом финансируется этот вид медицинской помощи, как взаимодействовать с фондом обязательного медицинского страхования (ОМС), как давать направления, " — добавил он, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Пациенты теперь могут попасть в городской или федеральный центр напрямую, без перевода из одного медучреждения в другое. Реестр объединяет услуги и сводит их финансирование к фонду ОМС, это позволяет максимально сократить путь от кабинета врача к конкретному исследованию.
Всего в столице работаю 43 отделения радионуклидной диагностики, из них 13 подведомственны департаменту здравоохранения.
Ядерная медицина становится все более доступной для москвичей. О новых возможностях этого направления рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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