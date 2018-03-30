44 услуги по системе ОМС: ядерная медицина стала доступнее

В реестре медицинских услуг, доступных в столице, произошло обновление. В список включили 44 вида исследований внутренних органов и систем при помощи радионуклидной диагностики, в том числе изотопную ангиографию (анализ кровеносных сосудов), исследования костей, мозга и других органов.

Москвичам уже были доступны эти услуги ядерной медицины, однако новый список, по словам главного внештатного специалиста по лучевой диагностике Департамента здравоохранения Москвы Сергея Морозова, включает все новые методы диагностики и учитывает расходные материалы и радиофармпрепараты. Из перечня исключили устаревшие подходы и материалы для диагностики и вписали в него новые методы, например комбинированные методики с применением одновременно радионуклидного анализа и компьютерной томографии.

«С реестром теперь намного проще работать, в новой версии понятны методы, которые можно использовать на практике. Теперь ясно, каким образом финансируется этот вид медицинской помощи, как взаимодействовать с фондом обязательного медицинского страхования (ОМС), как давать направления», — отметил Сергей Морозов

Пациентам новый реестр, который объединяет все услуги и сводит их финансирование только к фонду ОМС, дает возможность попасть в городской или федеральный центр напрямую, без перевода из одного медицинского учреждения в другое.

«Сейчас система стала прозрачной, понятной, средства идут через один источник, и участковый онколог может направить пациента прямо из поликлиники на обследование, а не через поликлинику федерального медицинского центра. Получается, что путь между кабинетом врача и конкретным исследованием максимально сократился», — объясняет эксперт центра медицинской радиологии Департамента здравоохранения Москвы Максим Смолярчук.

В столице работает 43 отделения радионуклидной диагностики, 13 из них подведомственны Департаменту здравоохранения Москвы.