Кабмин выделит 7 миллиардов рублей на льготное автокредитование

Кабинет министров на заседании утвердил выделение средств на поддержку автомобильной промышленности. «В районе 7 миллиардов рублей пойдет на программы льготного кредитования и льготного лизинга транспортных средств. Это поможет сохранить кредитные и лизинговые ставки на нормальном уровне, поддержать спрос на автомобили — что мы делали в последние годы. Рассчитываем, что в 2018 году в рамках такой программы будет продано не менее 50 с лишним тысяч видов техники», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев . На лизинговые программы направлено 4 миллиарда рублей, на продажу автомобилей гражданам — 3 миллиарда.

Также 500 миллионов рублей правительство предоставляет для стимулирования производства автомобилей на территории Дальневосточного федерального округа и 2,5 миллиарда — на поддержку продаж техники, работающей на газомоторном топливе.