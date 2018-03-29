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Кабмин выделит 7 миллиардов рублей на льготное автокредитование
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Кабмин выделит 7 миллиардов рублей на льготное автокредитование 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Кабинет министров на заседании утвердил выделение средств на поддержку автомобильной промышленности. «В районе 7 миллиардов рублей пойдет на программы льготного кредитования и льготного лизинга транспортных средств. Это поможет сохранить кредитные и лизинговые ставки на нормальном уровне, поддержать спрос на автомобили — что мы делали в последние годы. Рассчитываем, что в 2018 году в рамках такой программы будет продано не менее 50 с лишним тысяч видов техники», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. На лизинговые программы направлено 4 миллиарда рублей, на продажу автомобилей гражданам — 3 миллиарда.
Также 500 миллионов рублей правительство предоставляет для стимулирования производства автомобилей на территории Дальневосточного федерального округа и 2,5 миллиарда — на поддержку продаж техники, работающей на газомоторном топливе.
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