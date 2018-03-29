Социнвестбанк ввел новую линейку вкладов 

«Доходный» (от 100 тыс. рублей на три, шесть месяцев или один год и один месяц) можно разместить под 7,2—8% годовых. Пополнение возможно в течение первых 15 календарных дней. Минимальная сумма допвзноса — 10 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока.
«Накопительный» (от 30 тыс. рублей, 300 долларов и евро на три, шесть месяцев, один год и один месяц, полтора, два и три года) привлекается в рублях под 4—7%, в долларах — под 0,1—0,9%, в евро — под 0,1—0,4% годовых. Пополнение допускается суммами от 1 тыс. рублей, 100 долларов и евро.
«По двум вышеперечисленным вкладам возможно увеличение ставки в течение срока действия договора в том случае, если сумма вклада перейдет в новый суммовой диапазон».
«Комфортный» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро на шесть месяцев, один год и один месяц, полтора и два года) в рублях открывается под 4,9—6,7%, в долларах — под 0,15—0,7%, в евро — под 0,1—0,15% годовых. Депозит можно пополнять без ограничений по сумме. Расходные операции возможны до суммы неснижаемого остатка.
Продуктовый виджет
Доходность «Пенсионного» (от 10 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один год и один месяц, полтора, два и три года) составляет 4,4—7,3% годовых. Пополнение возможно суммами от 10 тыс. рублей. Также предусмотрено частичное снятие не более 100 тыс. рублей в течение месяца, при этом неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада.
Проценты по трем вышеуказанным вкладам ежемесячно капитализируются либо перечисляются на текущий или карточный счет.
«Все вклады автоматически пролонгируются на новый срок хранения. По «Накопительному» и «Пенсионному» возможно досрочное расторжение договора по льготным ставкам», отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.