Социнвестбанк ввел новую линейку вкладов

«Доходный» (от 100 тыс. рублей на три, шесть месяцев или один год и один месяц) можно разместить под 7,2—8% годовых. Пополнение возможно в течение первых 15 календарных дней. Минимальная сумма допвзноса — 10 тыс. рублей. Выплата процентов — в конце срока.

«Накопительный» (от 30 тыс. рублей, 300 долларов и евро на три, шесть месяцев, один год и один месяц, полтора, два и три года) привлекается в рублях под 4—7%, в долларах — под 0,1—0,9%, в евро — под 0,1—0,4% годовых. Пополнение допускается суммами от 1 тыс. рублей, 100 долларов и евро.

«По двум вышеперечисленным вкладам возможно увеличение ставки в течение срока действия договора в том случае, если сумма вклада перейдет в новый суммовой диапазон».

«Комфортный» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро на шесть месяцев, один год и один месяц, полтора и два года) в рублях открывается под 4,9—6,7%, в долларах — под 0,15—0,7%, в евро — под 0,1—0,15% годовых. Депозит можно пополнять без ограничений по сумме. Расходные операции возможны до суммы неснижаемого остатка.

Продуктовый виджет

Доходность «Пенсионного» (от 10 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один год и один месяц, полтора, два и три года) составляет 4,4—7,3% годовых. Пополнение возможно суммами от 10 тыс. рублей. Также предусмотрено частичное снятие не более 100 тыс. рублей в течение месяца, при этом неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада.

Проценты по трем вышеуказанным вкладам ежемесячно капитализируются либо перечисляются на текущий или карточный счет.