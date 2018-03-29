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«Роснано» впервые выплатит дивиденды
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«Роснано» впервые выплатит дивиденды 

Rambler News Service 46 минут назад
Госкорпорация «Роснано» впервые за свою историю выплатит дивиденды по итогам года, сообщает компания.
«Чистая прибыль АО «Роснано» в 2017 году по стандартам РСБУ достигла 1 млрд рублей. Компания планирует направить на дивиденды 50% чистой прибыли в случае одобрения решения советом директоров и годовым общим собранием акционеров», — сообщает «Роснано».
По итогам 2017 года чистая прибыль «Роснано» по РСБУ составила 1,057 млрд рублей против убытка в 16,6 млрд рублей годом ранее.
Выручка компании выросла на 107% до 16,6 млрд рублей.
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