«Роснано» впервые выплатит дивиденды

Госкорпорация «Роснано» впервые за свою историю выплатит дивиденды по итогам года, сообщает компания.

«Чистая прибыль АО «Роснано» в 2017 году по стандартам РСБУ достигла 1 млрд рублей. Компания планирует направить на дивиденды 50% чистой прибыли в случае одобрения решения советом директоров и годовым общим собранием акционеров», — сообщает «Роснано».

По итогам 2017 года чистая прибыль «Роснано» по РСБУ составила 1,057 млрд рублей против убытка в 16,6 млрд рублей годом ранее.

Выручка компании выросла на 107% до 16,6 млрд рублей.