Ещё
ЦБ обсудит с банками материальную ответственность за вывод активов собственниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ обсудит с банками материальную ответственность за вывод активов собственниками 

Rambler News Service 50 минут назад
Об этом сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на конференции Ассоциации банков России.
«Мы все-таки говорим об ответственности материальной, именно поэтому мы предлагаем обсудить механизмы взыскания убытков, которые общество в лице Банка России понесло на восстановление банков, из которых были выведены активы», — сказал он.
По его словам, это дискуссия является «правомерной».
«Неправильно, если до ввода временной администрации, до финансового оздоровления банком по указанию собственников были проведены операции, которые привели к выводу активов. Мы остаёмся с банком, который нужно докапитализировать в существенных масштабах, а собственники остаются со своими активами, которые финансировались за счёт банка много лет», — сказал он.
Данная ситуация является «неправильной», подвёл итог Поздышев.
Rambler News Service: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у самарского АктивКапитал Банка Минфин: Фрадков может занять пост главы Промсвязьбанка в апреле Nissan и Renault могут объединиться в одну компанию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию встревожила российская «Мертвая рука»404
Для россиян предложили ввести новый вид наказания131
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура105
«С чего это я должен их жалеть?»570
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение