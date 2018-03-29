ЦБ обсудит с банками материальную ответственность за вывод активов собственниками

Об этом сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на конференции Ассоциации банков России.

«Мы все-таки говорим об ответственности материальной, именно поэтому мы предлагаем обсудить механизмы взыскания убытков, которые общество в лице Банка России понесло на восстановление банков, из которых были выведены активы», — сказал он.

По его словам, это дискуссия является «правомерной».

«Неправильно, если до ввода временной администрации, до финансового оздоровления банком по указанию собственников были проведены операции, которые привели к выводу активов. Мы остаёмся с банком, который нужно докапитализировать в существенных масштабах, а собственники остаются со своими активами, которые финансировались за счёт банка много лет», — сказал он.

Данная ситуация является «неправильной», подвёл итог Поздышев.