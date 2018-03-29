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«Нафтогаз» нашел, с кого еще можно взыскать несколько миллиардов долга
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«Нафтогаз» нашел, с кого еще можно взыскать несколько миллиардов долга 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева. Соответствующий иск будет рассмотрен 3 апреля.
Речь идет о поставках около 1,6 млрд кубометров газа для технологических нужд ГТС и услуг балансировки системы в январе-апреле 2017 года. Изначальная сумма контракта составляла 13,4 млрд гривен, однако окончательный размер мог измениться в зависимости от прейскуранта «Нафтогаза» и фактических объемов поставки.
В исковом заявлении «Нафтогаз» отмечает, что долг за газ по этому контракту составил более 2 млрд гривен, остальное — пеня и проценты за несвоевременную оплату.
Компания «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы, эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд кубометров. 100% акций «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».
Ранее в Минюсте сообщили, что «Нафтогаз» намерен также принудительно взыскать штрафы с Газпрома, который готовит апелляцию на решение Стокгольмского арбитража.
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