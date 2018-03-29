«Нафтогаз» нашел, с кого еще можно взыскать несколько миллиардов долга

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева. Соответствующий иск будет рассмотрен 3 апреля.

Речь идет о поставках около 1,6 млрд кубометров газа для технологических нужд ГТС и услуг балансировки системы в январе-апреле 2017 года. Изначальная сумма контракта составляла 13,4 млрд гривен, однако окончательный размер мог измениться в зависимости от прейскуранта «Нафтогаза» и фактических объемов поставки.

В исковом заявлении «Нафтогаз» отмечает, что долг за газ по этому контракту составил более 2 млрд гривен, остальное — пеня и проценты за несвоевременную оплату.

Компания «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы, эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд кубометров. 100% акций «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».