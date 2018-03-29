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«Почта России» доставит груз с помощью дрона
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«Почта России» вспомнила про обещание двухлетней давности 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственная компания «Почта России» вспомнила про намерение начать доставку товаров и грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Впервые такую доставку компания планирует осуществить 2 апреля в Бурятии. Об этом говорится в сообщении правительства республики, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Историческая для российской компании доставка пройдет в Улан-Удэ. Дрон доставит груз из города в село Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии. Местом старта рейса выбрана площадка отделения почтовой связи в 105 микрорайоне Улан-Удэ.
«Это первый рейс по доставке почтового груза с помощью БПЛА в истории "Почты России". В дальнейшем их планируется использовать для доставки груза в труднодоступные районы в регионах страны», — говорится в релизе регионального правительства.
В символическом старте беспилотной доставки примут участие глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов, которые договорились о том, что первый беспилотный пуск пройдет именно в Бурятии, на инвестиционном форуме в Сочи.
Намерение начать доставку грузов и товаров с помощью дронов «Почта России» декларировала еще в 2016 году, тогда компания утверждала, что тестовые полеты начнутся в 2017 году. Российская компания сильно отстает от американского интернет-ретейлера Amazon, который впервые доставил груз с помощью беспилотника в декабре 2016 года.
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