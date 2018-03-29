Глава «Детского мира»: SPO компании пока не планируется 

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вторичное публичное размещение акций (SPO) "Детского мира" на сегодняшний день не планируется. Об этом сообщил журналистам глава «Детского мира» Владимир Чирахов в кулуарах конференции «Ведомостей» по ретейлу.
В феврале глава АФК «Система» (владеет 52,1% акций «Детского мира») Владимир Евтушенков сообщал, что SPO может состояться в марте, а объем размещения будет увеличен по сравнению с начальным планом — 6,3% обыкновенных акций. В конце 2017 года АФК «Система» и РКИФ сообщили о продаже этого пакета в пользу новых инвесторов, но сделка была отменена в связи с арестом активов «Системы» по делу "Башнефти".
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал в конце января, что SPO миноритарного пакета «Детского мира» может состояться в «ближайшие месяцы». РФПИ выступает соучредителем Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), которому принадлежит 14,03% «Детского мира».