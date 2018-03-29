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Сбербанк выдал аграриям КЧР около 300 млн рублей льготных кредитов в 2018 году
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Сбербанк выдал аграриям КЧР около 300 млн рублей льготных кредитов в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 29 марта. /ТАСС/. Карачаево-Черкесское отделение Сбербанка выдало сельхозпроизводителям региона около 300 млн рублей льготных кредитов в первом квартале 2018 года, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Юго-Западного банка «Сбербанк России».
"В I квартале 2018 года Карачаево-Черкесское отделение Сбербанка выдало льготных кредитов на проекты АПК на общую сумму 297 млн рублей. Банк планирует дальнейшую реализацию данной программы", — пояснили в пресс-службе, добавив, что агропромышленный комплекс — одно из приоритетных направлений работы банка. Также в пресс-службе сообщили, что в прошлом не было выдач по этой программе.
Как сообщала ранее пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии, сельхозпроизводители КЧР в 2018 году при поддержке Минсельхоза России смогут получить льготные краткосрочные кредиты на сумму более 500 млн рублей по ставке от 2% до 5%. Не менее 20% от общей суммы, предусмотренной для региона, должно быть направлено представителям малых форм хозяйствования, добавили в пресс-службе.
По данным минсельхоза КЧР, в 2017 году организации агропромышленного комплекса республики в рамках программы, разработанной министерством сельского хозяйства, получили краткосрочные и инвестиционные льготные кредиты на общую сумму более 1,5 млрд рублей.
В Карачаево-Черкесской республике действует более 20 отделений Сбербанка, 250 устройств самообслуживания, 40% из них находятся в сельской местности. Юго-Западный банк ПАО Сбербанк является филиалом Сбербанка России, обслуживает территорию 11 субъектов РФ — Ростовской области, Краснодарского, Ставропольского краев, республик Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан, Чеченской республики.
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