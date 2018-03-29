Сбербанк выдал аграриям КЧР около 300 млн рублей льготных кредитов в 2018 году

ЧЕРКЕССК , 29 марта. / ТАСС /. Карачаево-Черкесское отделение Сбербанка выдало сельхозпроизводителям региона около 300 млн рублей льготных кредитов в первом квартале 2018 года, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Юго-Западного банка «Сбербанк России».

"В I квартале 2018 года Карачаево-Черкесское отделение Сбербанка выдало льготных кредитов на проекты АПК на общую сумму 297 млн рублей. Банк планирует дальнейшую реализацию данной программы", — пояснили в пресс-службе, добавив, что агропромышленный комплекс — одно из приоритетных направлений работы банка. Также в пресс-службе сообщили, что в прошлом не было выдач по этой программе.

Как сообщала ранее пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии, сельхозпроизводители КЧР в 2018 году при поддержке Минсельхоза России смогут получить льготные краткосрочные кредиты на сумму более 500 млн рублей по ставке от 2% до 5%. Не менее 20% от общей суммы, предусмотренной для региона, должно быть направлено представителям малых форм хозяйствования, добавили в пресс-службе.

По данным минсельхоза КЧР, в 2017 году организации агропромышленного комплекса республики в рамках программы, разработанной министерством сельского хозяйства, получили краткосрочные и инвестиционные льготные кредиты на общую сумму более 1,5 млрд рублей.