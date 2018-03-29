Счётную палату попросили проверить корпоратив «Россетей» за 27 млн рублей 

Согласно техзаданию, 4 апреля запланирован фуршет, протокольное мероприятие, награждение лучших работников и праздничный концерт. В торжестве примут участие профильные чиновники, работники «Россетей» и её дочерних предприятий, ветераны электросетевого комплекса, члены их семей, представители компаний-партнёров.
Корпоратив в Кремлёвском дворце, посвящённый пятилетию компании, попросил проверить депутат Госдумы Иван Сухарев, он обратился к председателю Счётной палаты Татьяне Голиковой.
В запросе содержится обращение к депутату гражданки Журовой А. Н., в котором выражается сомнение в обоснованности существенных затрат «Россетей» на праздник на фоне убытков компании за минувший год. Согласно сведениям, опубликованным самой компанией, по РСБУ они составили 13 млрд 200 млн рублей, сообщает «Росбалт».
В обращении также поднимается проблема оплаты государственными корпорациями собственных корпоративных мероприятий. В тексте говорится, что ещё в 2013 году президент заявил, что корпоративы госкомпаний следует оплачивать «из своего кармана», за счёт средств сотрудников, а не бюджета.
Депутат просит Счётную палату повести проверку по факту обращения, в котором предлагается дать оценку контракта на госзакупку «Россетей»: соответствует ли она антимонопольному законодательству, обоснована ли на фоне убытков и не противоречит ли словам президента.
Нынешний генеральный директор компании Павел Ливинский был назначен на свою должность в сентябре 2017 года. До этого он работал на руководящих постах в электроэнергетическом хозяйстве разных регионов России.