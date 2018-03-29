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Гендиректор «Росшельфа» покинул компанию
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Гендиректор «Росшельфа» покинул компанию 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Генеральный директор компании «Росшельф» Алексей Жидаков покинул компанию на этой неделе, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющий обязанности руководителя компании пока не назначен, сообщили агентству «Прайм» на предприятии.
А. Жидаков занимал пост руководителя компании с июня 2015 года.
АО «Росшельф», входящая в состав Объединенной судостроительной корпорации, управляет группой судостроительных предприятий в Астраханской области и отраслевыми проектными институтами в Нижнем Новгороде и Севастополе. В конце 2016 года входящая в состав «Росшельфа» Группа «Каспийская энергия» запустила в эксплуатацию ледостойкую нефтедобывающую платформу на месторождении им. В. Филановского на шельфе Северного Каспия. Платформа, принадлежащая ПАО «Лукойл», рассчитана на добычу до 6 млн тонн нефти.
В последние несколько месяцев ОСК покинули уже несколько топ-менеджеров. В частности, из корпорации уволились вице-президент по гражданскому судостроению Евгений Загородний, руководитель дирекции «Суда река-море» Сергей Итальянцев.
АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) — одна из крупнейших судостроительных компаний России. В корпорацию входит около 40 предприятий и организаций отрасли: основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро. В настоящее время на базе ОСК консолидировано большая часть отечественного судостроительного комплекса. На предприятиях и в организациях, входящих в ОСК, работают более 80 тысяч человек.
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