В Омске начал работу Центр кадровых решений «Газпром нефти»

«Газпром нефть» завершает процесс консолидации части корпоративных функций в Омске . В регион уже переведены функции бухгалтерии и ИТ-службы компании. Теперь же в Омске начал работу центр кадровых решений — единая служба управления персоналом. Перевод данных служб позволил сформировать более 830 рабочих мест.

Новый центр кадровых решений будет подбирать персонал, вести кадровое делопроизводство, администрировать компенсации и льготы, реализовывать организационную поддержку обучения. На первом этапе специалисты центра обслуживают семь дочерних обществ компании «Газпром нефть» с общей численностью персонала более 8 000 человек, в том числе Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы. В дальнейшем штат нового центра будет расти.

Сегодня в Омске уже работает единая круглосуточная диспетчерская служба компании «Газпром нефть», которая оказывает техподдержку ИТ-пользователям компании во всех регионах присутствия, а также выступает контакт-центром для бухгалтерской и кадровой функций. Кроме того, специалисты ИТ-поддержки отвечают за внедрение и сервис цифровых проектов предприятий компаний «Газпром нефть». Служба бухгалтерии обеспечивает бухгалтерский и налоговый учет для более чем 50 дочерних предприятий группы «Газпром нефть». Организовано взаимодействие всех служб с региональными вузами для привлечения молодых специалистов.