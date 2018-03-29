Минфин: решения Euroclear ударят по инвесторам 

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Введение Euroclear запрета на проведение клиринга суверенных долговых обязательств России отрицательно скажется на держателях российских ценных бумаг, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Алексей Моисеев
По сведениям британской газеты The Guardian, глава комитета по международным делам палаты общин британского парламента Том Тугендхат предложил запретить Euroclear и Clearstream проводить клиринг суверенных долговых обязательств России, воспрепятствовав обращению бумаг на вторичном рынке. Премьер-министр Британии Тереза Мэй готова рассмотреть предложения Тугендхата. «Euroclear является бельгийской компанией, которая неоднократно заявляла, что она будет подчиняться решению Европейского союза и Бельгии. Если какие-то такие решения будут, то будет очень плохо не только для нас, но и для тех инвесторов, которые все эти ценные бумаги купили. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать», — отметил Моисеев, сообщает "Интерфакс". В случае отказа обслуживать российские евробонды Россия найдет «способы как-то с этим бороться», однако «не хотелось бы, потому что, конечно, это сделает всю инфраструктуру менее удобной для иностранных инвесторов в первую очередь», подчеркнул замминистра. Между тем российские власти пока не обсуждали возможность разрешить мировым банкам-кастодианам открывать счета иностранного номинального держателя напрямую в российском центральном депозитарии. Сложности с клирингом российских евробондов через международные площадки возникли еще в 2016 г., когда Euroclear и Clearstream отказались вести операции с еврооблигациями России из-за опасения нарушить антироссийские санкции. Санкции напрямую не запрещали покупать российские госбумаги, однако власти США и ЕС предостерегли банки от участия в размещении бумаг, указав, что средства от выпуска могут пойти на финансирование находящихся под санкциями структур. Министр финансов Антон Силуанов заявил тогда, что «на Euroclear было оказано беспрецедентное давление». «По сути дела, мы столкнулись с таким „телефонным правом“, когда из Государственного департамента, администрации США по звонку определяется для инвесторов и организаций, которые осуществляют расчеты, участвовать в размещении или нет», — заявил министр. Однако российские власти продолжали вести переговоры с клиринговыми системами. В итоге в мае 2016 г. клиринг первого транша евробондов России (Россия вышла на международный долговой рынок впервые с осени 2013 г., разместив бумаги на $1,75 млрд при спросе более $7 млрд) первоначально осуществляли только через Национальный расчетный депозитарий (НРД). К расчетам через Euroclear эти долговые бумаги допустили в конце июля 2016 г. Доразмещенный в сентябре выпуск евробондов России допущен к расчетам и через НРД, и через Euroclear. До конца года Минфин может разместить евробонды на сумму до $3 млрд, при этом $800 млн из этой суммы Минфин направит на выкуп обращающихся бумаг. Глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский заявил ранее, что рынку могут предложить бумаги, номинированные в евро, если возникнет спрос со стороны инвесторов. Минфин 16 марта разместил новые 11-летние евробонды на $1,5 млрд, ставка купона по бумагам составила 4,375%, цена размещения выпуска — 97,863% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 4,625% годовых. Доразмещен также выпуск евробондов «Россия-2047» на $2,5 млрд с доходностью к погашению на уровне 5,25% годовых. Расчеты по сделке завершены 21 марта. Единственным организатором размещения выступил "ВТБ Капитал". После обмена Минфин получил еврооблигации этого выпуска совокупной номинальной стоимостью $5,79 млрд без учета амортизации (39,6% номинального объема выпуска). С учетом амортизации Минфин выкупил долговые бумаги на $2,75 млрд После выкупа объем выпуска «Россия-2030» в обращении с учетом амортизации составляет $4,191 млрд При этом общий спрос на евробонды России в ходе сделки превысил $7 млрд Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Британии (39%), США (25%) и России (22%). Доля инвесторов из Европы и Азии в совокупности составила 14%.