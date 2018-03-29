Министр юстиции Украины: у «Газпрома» нет шансов избежать ответственности

«Я уверен, что у «Газпрома» нет шансов избежать ответственности, и сумма долга, зафиксированная решением суда, будет только увеличиваться, и она будет полностью взыскана в ближайшее время», — сказал министр.

Он также добавил, что у российской компании есть имущество по всему мире. По его словам, Минюст ведёт активную работу по аресту и взысканию данных активов.

Ранее в Министерстве юстиции Украины заявили о наличии плана по взысканию средств с «Газпрома».