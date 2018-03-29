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Министр юстиции Украины: у «Газпрома» нет шансов избежать ответственности
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Министр юстиции Украины: у «Газпрома» нет шансов избежать ответственности 

RT на русском 28 минут назад
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что «Газпром» не сможет избежать выплат по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает информационное агентство Минпром.
«Я уверен, что у «Газпрома» нет шансов избежать ответственности, и сумма долга, зафиксированная решением суда, будет только увеличиваться, и она будет полностью взыскана в ближайшее время», — сказал министр.
Он также добавил, что у российской компании есть имущество по всему мире. По его словам, Минюст ведёт активную работу по аресту и взысканию данных активов.
Ранее в Министерстве юстиции Украины заявили о наличии плана по взысканию средств с «Газпрома».
В марте президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН оценил влияние ЕС на спор между российской компанией «Газпром» и украинским «Нафтогазом».
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