Министр юстиции Украины: у «Газпрома» нет шансов избежать ответственности 

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что «Газпром» не сможет избежать выплат по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает информационное агентство Минпром.
«Я уверен, что у «Газпрома» нет шансов избежать ответственности, и сумма долга, зафиксированная решением суда, будет только увеличиваться, и она будет полностью взыскана в ближайшее время», — сказал министр.
Он также добавил, что у российской компании есть имущество по всему мире. По его словам, Минюст ведёт активную работу по аресту и взысканию данных активов.
Ранее в Министерстве юстиции Украины заявили о наличии плана по взысканию средств с «Газпрома».
В марте президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН оценил влияние ЕС на спор между российской компанией «Газпром» и украинским «Нафтогазом».