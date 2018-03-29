В пяти российских регионах подскочили продажи подержанных автомобилей

Продажи автомобилей с пробегом резко выросли в Свердловской, Оренбургской, Белгородской областях, Югре Дагестане в январе-феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования «Автостата».

Самые большие темпы роста рынка подержанных автомобилей зафиксированы с начала года в Дагестане (+29,2%, до 14,6 тыс. штук), Свердловской области (+17,4%, до 21,7 тыс. штук), Югре (+15,2%, до 9,2 тыс. штук), Белгородской (+13%, 8,7 тыс. штук) и Оренбургской (+11,6%, 8,9 тыс. штук) областях.

В лидерах среди субъектов РФ традиционно находятся Москва с областью, суммарная доля которых составила 11,3%. По итогам двух месяцев нынешнего года рейтинг возглавляет Подмосковье , вторичный рынок которого за указанный период достиг 39,8 тыс. машин, демонстрируя падение на 3,1% по сравнению с январем — февралем 2017 года. На втором месте — Москва (39,1 тыс. шт.), также показавшая отрицательную динамику (-3%).

На третьей позиции рейтинга с долей 5,2% находится Краснодарский край (36,3 тыс. шт. ; +4,5%). В Санкт-Петербурге объем вторичного рынка за отчетный период показал небольшой рост (+2,5% до 25,2 тыс. шт.), что обеспечило ему четвертое место. Замыкает же пятерку лидеров Свердловская область (21,7 тыс. шт. ; +17,4%).

В первую десятуку крупнейших вторичных рынков также попадает Ростовская область (20,9 тыс. шт. ; +3,4%), Башкортостан (19,7 тыс. шт. ; +9,7%), Татарстан (17,9 тыс. шт. ; +7,1%), Челябинская (17,8 тыс. шт. ; +9,5%) и Нижегородская области (15,3 тыс. шт. ; +5,4%). На перечисленные 10 регионов приходится более 36% российского рынка подержанных легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что по итогам двух месяцев 2018 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил почти 700 тыс. единиц, что на 3,8% больше, чем год назад.