Заксобрание Южного Урала срезало налоги инновационным технопаркам

Как сообщил на заседании ЗСО министр экономического развития региона Сергей Смольников, налоговая ставка на имущество организаций для управляющих компаний инновационных технопарков, включенных в соответствующий реестр, а также для резидентов технопарков устанавливается в размере 0 процентов. «Это правило действует в отношении имущества, используемого и расположенного на территории технопарка», — уточнил Смольников.

По мнению председателя ЗСО Владимира Мякуша, нововведение должно привлечь в технопарки новых резидентов. Как следует из сопровождающих предложение минэкономразвития документов, обнуление ставки налога на имущества на бюджете региона практически не скажется: прогнозируется, что на налогах управляющих компаний область потеряет 0,458 миллиона ежегодно, на резидентах — не более 15 тысяч рублей.

Кроме того, управляющие компании и резиденты инновационных технопарков получат льготы по налогу на прибыль: ставка для них уменьшается с 17 до 13,5 процента. Цели этого нововведения такие же — привлечь разработчиков ноу-хау, общие потери для бюджета области прогнозируются на уровне 5,544 миллиона в год. Разработчики законопроекта предполагают, что высвобожденные средства компании направят на инвестирование в создание новых технологий.