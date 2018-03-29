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Заксобрание Южного Урала срезало налоги инновационным технопаркам
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Заксобрание Южного Урала срезало налоги инновационным технопаркам 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщил на заседании ЗСО министр экономического развития региона Сергей Смольников, налоговая ставка на имущество организаций для управляющих компаний инновационных технопарков, включенных в соответствующий реестр, а также для резидентов технопарков устанавливается в размере 0 процентов. «Это правило действует в отношении имущества, используемого и расположенного на территории технопарка», — уточнил Смольников.
По мнению председателя ЗСО Владимира Мякуша, нововведение должно привлечь в технопарки новых резидентов. Как следует из сопровождающих предложение минэкономразвития документов, обнуление ставки налога на имущества на бюджете региона практически не скажется: прогнозируется, что на налогах управляющих компаний область потеряет 0,458 миллиона ежегодно, на резидентах — не более 15 тысяч рублей.
Кроме того, управляющие компании и резиденты инновационных технопарков получат льготы по налогу на прибыль: ставка для них уменьшается с 17 до 13,5 процента. Цели этого нововведения такие же — привлечь разработчиков ноу-хау, общие потери для бюджета области прогнозируются на уровне 5,544 миллиона в год. Разработчики законопроекта предполагают, что высвобожденные средства компании направят на инвестирование в создание новых технологий.
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