Disney опубликовал неудачные сцены из «Последних джедаев». Видео 

Представители студии Disney опубликовали подборку из неудачных дублей со съемок картины «Звездные войны: Последние джедаи». В частности, в забавный ролик вошли 28 репетиций пощечины, которую генерал Лея Органа в исполнении Кэрри Фишер отвешивает пилоту По Дэмерону (Оскар Айзек).
Авторам «Звездных войн» понадобилось более 30 попыток, чтобы снять этот незамысловатый эпизод. Его снимали последовательно с двух ракурсов, что отражено в опубликованном ниже ролике.
Позже «избитый» Оскар Айзек рассказывал, что тот день на съемочной площадке «Звездных войн» был для него первым.
"Режиссер Райан Джонсон снимал эту сцену снова и снова. Каждый раз Кэрри била меня по разной части лица", — поведал актер в интервью Стивену Кольберу.
Ранее сообщалось, что Джонсон обвинил русских ботов в попытке повлиять на сюжет фильма.