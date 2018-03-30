Disney опубликовал неудачные сцены из «Последних джедаев». Видео

Представители студии Disney опубликовали подборку из неудачных дублей со съемок картины «Звездные войны: Последние джедаи». В частности, в забавный ролик вошли 28 репетиций пощечины, которую генерал Лея Органа в исполнении Кэрри Фишер отвешивает пилоту По Дэмерону ( Оскар Айзек ).

Авторам «Звездных войн» понадобилось более 30 попыток, чтобы снять этот незамысловатый эпизод. Его снимали последовательно с двух ракурсов, что отражено в опубликованном ниже ролике.

Позже «избитый» Оскар Айзек рассказывал, что тот день на съемочной площадке «Звездных войн» был для него первым.

"Режиссер Райан Джонсон снимал эту сцену снова и снова. Каждый раз Кэрри била меня по разной части лица", — поведал актер в интервью Стивену Кольберу

Ранее сообщалось, что Джонсон обвинил русских ботов в попытке повлиять на сюжет фильма.