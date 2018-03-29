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Deadline: «Последние джедаи» стали самым прибыльным фильмом 2017 года
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Deadline: «Последние джедаи» стали самым прибыльным фильмом 2017 года 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Disney заработала на картине 417,5 миллиона долларов.
Портал Deadline составил список десяти самых прибыльных фильмов 2017 года. Возглавил рейтинг блокбастер «Звёздные войны: Последние джедаи», вышедший в прошлом декабре. Выручка картины составила 995,8 миллиона долларов, а прибыль — 417,5 миллиона (46% от прибыли «Пробуждения силы»).
Производственный бюджет составил 200 миллионов долларов, на печатную промо-продукцию потратили ещё 185 миллионов, а видеореклама стоила 66 миллионов. Совокупные траты Disney на маркетинг и производство превысили 578 миллионов долларов.
В 2012 году покупка Lucasfilm обошлась Disney в 4 миллиарда долларов. С тех пор киностудия выпустила три картины по вселенной «Звёздных войн»: «Пробуждение Силы», «Последние джедаи» и спин-офф «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Deadline отмечает, что прибыль с этих картин позволила «отбить» около 40% стоимости покупки, а совокупный заработок Disney превысил 1,5 миллиарда долларов.
#звёздныевойны #деньги #кино
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