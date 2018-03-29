Как популярность Трампа связана с курсом доллара? 

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Рейтинги одобрения Трампа и курс доллара имели тесную взаимосвязь, однако затем что-то пошло не так. Стоит ли ждать восстановления тенденции?В последнее время участники рынка проявляли интерес к доллару США, что помогло остановить свободное падение главной резервной валюты. Происходило это все на фоне обвального падения стоимости рисковых активов, поэтому удивительного тут ничего нет.
Zerohedge
Но есть и другое любопытное наблюдение. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос до максимума за последние 11 месяцев. Дело в том, что до последнего времени динамика рейтинга Трампа совпадала с динамикой американского доллара, но затем корреляция была нарушена. Стоит ли сейчас ждать восстановления тенденции?
Zerohedge
Рейтинг одобрения президента Трампа растет с начала года, а результаты последнего опроса, проведенного CNN, свидетельствуют о том, что показатель находится на 11-месячном максимуме. Несмотря на это, большинство по-прежнему не одобряет действия президента, лишь 42% респондентов в настоящее время поддерживают главу государства, но это самый высокий показатель, зафиксированный CNN с марта 2017 г., тогда у президента было 44%. Как же на фоне всех бесконечных скандалов Трампу удается повышать рейтинг? Согласно данным Statista основные голоса президент США получает за экономику. Несмотря на протекционистские меры, он все же следует своим предвыборным обещаниям. Безусловно, путь Трампа будет очень непростым, однако ему уже удалось преодолеть целый ряд проблем, поэтому, возможно, сейчас он начнет набирать все новые и новые голоса. Что же касается корреляции с долларом, то не стоит забывать, что США приняли решение увеличить расходы, причем расходы эти просто огромны. В условиях такого дефицита бюджета и дефицита счета текущих операций стране просто необходим слабый доллар.