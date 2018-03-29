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Петербург впервые обогнал Москву по объему инвестиций в недвижимость‍
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Петербург впервые обогнал Москву по объему инвестиций в недвижимость‍ 

Прайм 36 минут назад
Санкт-Петербург впервые обогнал Москву по объему инвестиций в недвижимость: половина сделок с целью вложения в недвижимость на территории РФ в первом квартале текущего года прошла в северной столице, сообщает международная консалтинговая компания JLL.
"В первом квартале 2018 года доля города в страновом объеме сделок составила 50% против 22% за аналогичный период годом ранее. В абсолютных цифрах показатель Северной столицы вырос более чем вдвое — со 172 миллионов долларов до 361 миллиона долларов соответственно", — цитирует РИА Новости сообщение JLL.
Северная столица стала лидером по объему сделок впервые за всю историю этого рынка.
Доля столицы в страновом объеме сделок снизилась с 61% до 44%. По мнению аналитиков JLL, высокая доля Санкт-Петербурга сохранится в общем объеме инвестиций в текущем 2018 году.
Большая доля вложений в первом квартале года в стране пришлась на сектор торговой недвижимости, это 33% от всего объема. JLL отмечает, что это произошло из-за мультирегиональной сделки по покупке 12 магазинов ритейлера стройматериалов K-Rauta сетью Leroy Merlin.
Доля офисного сектора составила 29% от всего объема.
Общий объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости в стране за первый квартал составил $728 млн Это на 8% ниже первого квартала 2017 года. А вот доля инвестиций от иностранного капитала, по данным компании, выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 33% с 21%.
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