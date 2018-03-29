Дороги в Кирове будут ремонтировать «Вятавтодор» и «Гордормостстрой»: компании получат более 1 млрд рублей на реализацию проекта

В региональном центре определены компании, которые будут ответственными за проведение работ по ремонту дорог в 2018 году.

Информация об этом была опубликована на официальном сайте администрации города Кирова.

На прошедший на днях торгах было объявлено, что в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» примут участие две организации: КОГП «Вятавтодор» и АО «Гордормостстрой». Они получили контракты на 400 и 770 миллионов соответственно. Официальное подписание договоров состоится второго апреля.

Отметим, что после подписания документов, подрядчики смогут распределить до 15% выделенных средств между субподрядными организациями.

Добавим, что работы начнутся, когда этому будут способствовать погодные условия. Компаниям предстоит отремонтировать 82 участка автомагистралей общей протяженностью 94,9 км.

Фото — vp43.ru