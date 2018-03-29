Ещё
Белоруссия подтвердила планы по размещению «панда-облигаций» в 2018 году, — Александр Голынский, стратег Sberbank Investment Research
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белоруссия подтвердила планы по размещению «панда-облигаций» в 2018 году, — Александр Голынский, стратег Sberbank Investment Research 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
По его словам, планируется выпустить долговые обязательства на сумму до $0,5 млрд Говоря о сроках размещения таких инструментов, замглавы белорусского Минфина сказал лишь, что его ведомство прилагает усилия, чтобы сделать это в текущем году. Юрий Селиверстов также отметил, что планов по выпуску новых еврооблигаций в 2018 году у его ведомства нет.
Белорусские власти изучают возможность привлечения внешних заимствований на разных рынках. Помимо традиционного рынка еврооблигаций, на котором в феврале уже было привлечено $0,6 млрд, Минск также рассматривает возможность размещения рублевых обязательств на российском рынке и номинированных в юанях долговых инструментов (панда-облигаций) на китайском. Заявление Юрия Селиверстова свидетельствует о том, что второй вариант, вероятно, будет реализован, однако это не снижает вероятности первого (рублевые облигации могут быть размещены на российском рынке в 2019 году).
Интерес Минска к привлечению заимствований в юанях обусловлен потребностями в финансировании расходов по обслуживанию долговых обязательств перед китайскими банками. Значительная часть таких кредитных соглашений допускает возможность выплат в китайской валюте. По состоянию на 31 декабря 2017 года сумма кредитов, привлеченных Белоруссией в китайских банках, составила $4,6 млрд В 2017 году Белоруссия погасила обязательства перед китайскими кредитными организациями на сумму $245,8 млн  Успешное размещение долговых инструментов на китайском рынке обеспечит Белоруссии дополнительную диверсификацию источников финансирования и будет фундаментально позитивным фактором с точки зрения кредитоспособности страны, говорится в обзоре Александра Голынского из Sberbank Investment Research.
Прайм: последние новости
"Укрнафта" утвердила бурение двух новых скважины во Львовской и Сумской областях ЦБ РФ с 29 марта отозвал лицензию у самарского "Активкапитал Банка" СМИ: Автопроизводители Renault и Nissan могут объединиться в одну компанию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания136
Британию встревожила российская «Мертвая рука»410
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура105
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»7
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение