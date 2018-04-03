14 миллиардов рублей направит Башкортостан на строительство медицинских центров и поликлиник 

Такие цифры озвучил Рустэм Хамитов, открывая неделю здравоохранения в Башкортостане. На эти средства планируется строительство детских поликлиник, новых корпусов онкологического и кардиодиспансера, городских больниц в Учалах, Белорецке и Октябрьском.
Кроме того, планируется создать разветвлённую сеть фельдшерско-акушерских пунктов в малых городах и сельских районах республики. На эти цели средства в бюджете есть. Их изыскали за счёт налоговых поступлений от компании «Башнефть».
Рустэм Хамитов: «Башнефть» перечислила налог на прибыль в размере 16 млрд рублей за март. Эта прибыль образовалась в результате перечисления на счёт «Башнефти» 100 млрд рублей компанией АФК «Система» на основании судебных решений. Налог на прибыль составил 16,5 млрд рублей. На прошлой неделе мы эти ресурсы получили. Эти деньги в полном объёме будут направлены на объекты здравоохранения».
Участниками форума стали ведущие практики со всей России. Они обсуждают актуальные проблемы развития медицины и здравоохранения.