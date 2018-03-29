В 2017 году в Ростове было демонтировано 745 объектов несанкционированной торговли

По словам начальника отдела по организации торговли комитета по торговли бытовому обслуживанию Натальи Прилепиной, по итогам прошлого года оборот розничной торговли в городе составил 457 млрд 824,8 млн рублей и увеличился по отношению к уровню 2016 года на 0,5%, сообщает пресс-служба города.

Одним из наиболее доступных каналов продвижения товаров местных сельхозпроизводителей являются ярмарки. В 2017 году их провели 138 раз. Еще одним важным форматом для развития является нестационарная торговля. Так, в 2017 году демонтировали 745 объектов несанкционированной торговли, размещенных без правоустанавливающих документов.

По словам Прилепиной, оборот объектов общепита по итогам прошлого года сложился в размере 14,9 млрд рублей. Основную долю сформировали субъекты малого предпринимательства.