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В 2017 году в Ростове было демонтировано 745 объектов несанкционированной торговли
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В 2017 году в Ростове было демонтировано 745 объектов несанкционированной торговли 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам начальника отдела по организации торговли комитета по торговли бытовому обслуживанию Натальи Прилепиной, по итогам прошлого года оборот розничной торговли в городе составил 457 млрд 824,8 млн рублей и увеличился по отношению к уровню 2016 года на 0,5%, сообщает пресс-служба города.
Одним из наиболее доступных каналов продвижения товаров местных сельхозпроизводителей являются ярмарки. В 2017 году их провели 138 раз. Еще одним важным форматом для развития является нестационарная торговля. Так, в 2017 году демонтировали 745 объектов несанкционированной торговли, размещенных без правоустанавливающих документов.
По словам Прилепиной, оборот объектов общепита по итогам прошлого года сложился в размере 14,9 млрд рублей. Основную долю сформировали субъекты малого предпринимательства.
«ФедералПресс» напоминает, что озерская прокуратура потребовала от мэрии узаконить уличную торговлю.
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