Ещё
Новикомбанк вышел из Ассоциации российских банков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новикомбанк вышел из Ассоциации российских банков 

Прайм 1 час назад
Фото: Ростех
Новикомбанк 22 марта принял решение выйти из Ассоциации российских банков (АРБ), следует из пресс-релиза кредитной организации.
"Новикомбанк принял решение о прекращении участия в АРБ. Решение принято 22 марта на общем собрании акционеров в связи с необходимостью сосредоточить усилия по представлению позиции банка в рамках одной структуры, отстаивающей интересы банковского сообщества", — говорится в сообщении банка.
Отмечается, что в этой связи банк решил сконцентрировать работу в данном направлении в рамках Ассоциации банков России (Ассоциации «Россия»). «Это позволит более эффективно и планомерно использовать экспертный и кадровый потенциал Банка в профессиональной среде», — подчеркивается в пресс-релизе.
"Новикомбанк постоянно стремится к совершенствованию предоставляемых услуг. Для применения новейших технологий, внедрения передовых зарубежных практик в нашей стране необходимо эффективное взаимодействие между банками. Уверена, совместная работа ведущих отечественных финансистов в рамках совета ассоциации «Россия» позволит сделать значимый шаг в развитии банковского сектора", — прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Новикомбанк был основан в 1993 году, приоритетным направлением деятельности банка является финансирование российских промышленных предприятий, в том числе предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.
По данным БИР Аналитик, на 1 января Новикомбанк занимал 28-е место в банковской системе РФ с величиной активов в 334,4 миллиарда рублей.
Прайм: последние новости
"Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания долга с "Газпрома" Елизавета Данилова назначена директором департамента финансовой стабильности ЦБ AB InBev и Efes закрыли сделку по объединению подразделений в России и на Украине
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ77
Россия вышлет украинских дипломатов123
Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт58
Вторая холодная война официально объявлена713
Россия усилила военную мощь в Сирии75
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение