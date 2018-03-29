НПФ Сбербанка прошел стресс-тестирование ЦБ

«НПФ Сбербанка провел стресс-тестирование в соответствии с «Требованиями к стресс-тестированию негосударственного пенсионного фонда, проводимому с использованием сценариев стресс-тестирования, разработанных Банком России». Стресс-тестирование осуществлялось на основании состава и структуры активов и обязательств фонда, сформированных на 31 декабря 2017», — говорится в сообщении.

Стресс-тестирование стало обязательным для всех фондов на территории России с февраля этого года. Процедура позволяет оценить финансовую устойчивость фонда в случае наступления некоторых маловероятных, но возможных кризисных явлений, а также идентифицировать источники возможных проблем с исполнением обязательств и предотвратить их. Для его успешного прохождения НПФ должен продемонстрировать способность исполнить свои обязательства перед клиентами не менее чем в 20% проведенных испытаний в каждом сценарии.

Стресс-тестирование проводилось по пяти сценариям в соответствии со сценариями, опубликованными на сайте регулятора.

«Стресс-тестирование, проведенное НПФ Сбербанка, продемонстрировало способность Фонда исполнять свои обязательства со значительным превышением требований регулятора. Сценарии учитывают динамику показателей, характеризующих развитие экономики и основных рынков, на которых осуществляется инвестирование пенсионных средств», — отмечают в фонде.

Начальник управления «Риски» НПФ Сбербанка Андрей Журихин подчеркнул, что фонд с 2014 года проводит регулярное стресс-тестирование портфелей для оценки устойчивости ожидаемых результатов и контроля рисков портфелей. А методика и сценарии стресс-тестов Банка России — полезный инструмент оценки совокупного уровня рисков фонда, дополняющий арсенал риск-менеджеров НПФ, добавил он.