Ещё
НПФ Сбербанка прошел стресс-тестирование ЦБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

НПФ Сбербанка прошел стресс-тестирование ЦБ 

Банки.ру 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка прошел стресс-тестирование Банка России. Полученные результаты подтверждают адекватность применяемых фондом методов ограничения рисков, отмечает пресс-служба НПФ.
«НПФ Сбербанка провел стресс-тестирование в соответствии с «Требованиями к стресс-тестированию негосударственного пенсионного фонда, проводимому с использованием сценариев стресс-тестирования, разработанных Банком России». Стресс-тестирование осуществлялось на основании состава и структуры активов и обязательств фонда, сформированных на 31 декабря 2017», — говорится в сообщении.
Стресс-тестирование стало обязательным для всех фондов на территории России с февраля этого года. Процедура позволяет оценить финансовую устойчивость фонда в случае наступления некоторых маловероятных, но возможных кризисных явлений, а также идентифицировать источники возможных проблем с исполнением обязательств и предотвратить их. Для его успешного прохождения НПФ должен продемонстрировать способность исполнить свои обязательства перед клиентами не менее чем в 20% проведенных испытаний в каждом сценарии.
Стресс-тестирование проводилось по пяти сценариям в соответствии со сценариями, опубликованными на сайте регулятора.
«Стресс-тестирование, проведенное НПФ Сбербанка, продемонстрировало способность Фонда исполнять свои обязательства со значительным превышением требований регулятора. Сценарии учитывают динамику показателей, характеризующих развитие экономики и основных рынков, на которых осуществляется инвестирование пенсионных средств», — отмечают в фонде.
Начальник управления «Риски» НПФ Сбербанка Андрей Журихин подчеркнул, что фонд с 2014 года проводит регулярное стресс-тестирование портфелей для оценки устойчивости ожидаемых результатов и контроля рисков портфелей. А методика и сценарии стресс-тестов Банка России — полезный инструмент оценки совокупного уровня рисков фонда, дополняющий арсенал риск-менеджеров НПФ, добавил он.
Банки.ру: последние новости
АСВ начнет расчеты с вкладчиками АктивКапитал Банка и Лайтбанка не позднее 12 апреля Минфин РФ намерен упростить доступ банков к государственным средствам Эксперты назвали основные риски в экономике ближайших соседей России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»581
«Это шок»: Захарова о презентации Британии504
Чиновников наказали за банкет в день траура71
В последний раз10
Блогер Варламов задержан в Москве442
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение