Банки освободят от составления отчетности по МСФО

Банки в России освободят от обязательного составления финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО). Такой проект закона Госдума должна утвердить до начала лета.

Проект закона внесен в ГД группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым

Законопроект вносит изменения в федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".

"Начиная с 1 января 2019 г. российские правила бухгалтерского учета в кредитных организациях будут полностью сближены с МСФО. В связи с этим данные финансовой отчетности по МСФО будут идентичны данным годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности", — отмечается в пояснительной записке авторов закона.

Исключение из федерального закона обязанности кредитных организаций, не образующих с другими организациями группу по МСФО, составлять финансовую отчетность по МСФО на индивидуальной основе устранит для кредитных организаций двойное составление отчетности и ее раскрытие.

"Принятие данных изменений будет способствовать снижению нагрузки на кредитные организации по формированию отчетности и устранение дублирования раскрываемых кредитными организациями сведений в составе годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляемой по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и в финансовой отчетности, составляемой по МСФО", — отмечается в проекте закона.