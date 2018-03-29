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Более чем полтриллиона рублей взяли россияне в долг в феврале
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Более чем полтриллиона рублей взяли россияне в долг в феврале 

Вологда.рф 58 минут назад
Фото: Вологда.рф
Быстрыми темпами растет розничное кредитование в России. Только в феврале 2018 года банки страны выдали кредитов на сумму более чем в полтриллиона рублей.
Общая сумма выданных займов составила 516,18 миллиарда рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Общее число кредитов — 2,72 млн По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 28%, а объем кредитования вырос на 65%.
За два месяца общая сумма новых займов достигла почти 970 миллиардов рублей. В основном это произошло за счет масштабного распространения кредитных карт. В феврале их получили 763,77 тысячи человек. Их общий лимит составляет 58 миллиардов рублей.
Ранее «Вологда.РФ» сообщали, что вологжане взяли более 3 млрд рублей в кредит с начала года. Крупнейшим коммерческим банком страны выдано более тысячи ипотек и свыше 9 тысяч кредитов.
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