Более чем полтриллиона рублей взяли россияне в долг в феврале

Быстрыми темпами растет розничное кредитование в России . Только в феврале 2018 года банки страны выдали кредитов на сумму более чем в полтриллиона рублей.

Общая сумма выданных займов составила 516,18 миллиарда рублей, пишет « Российская газета » со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Общее число кредитов — 2,72 млн По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 28%, а объем кредитования вырос на 65%.

За два месяца общая сумма новых займов достигла почти 970 миллиардов рублей. В основном это произошло за счет масштабного распространения кредитных карт. В феврале их получили 763,77 тысячи человек. Их общий лимит составляет 58 миллиардов рублей.

Ранее «Вологда.РФ» сообщали, что вологжане взяли более 3 млрд рублей в кредит с начала года. Крупнейшим коммерческим банком страны выдано более тысячи ипотек и свыше 9 тысяч кредитов.