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Власти рассказали о продаже крупнейшего тепличного комплекса Алтая
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Власти рассказали о продаже крупнейшего тепличного комплекса Алтая 

АиФ — Алтай 29 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Министр имущественных отношений края Людмила Сорокина на «Правительственном часе» в региональном парламенте объяснила обеспокоенным депутатам, почему было принято решение о продаже крупнейшего тепличного комплекса Алтая.
Напомним, по предложению Минсельхоза региона правительство края решило продать принадлежащие ему 100% акций АО «Индустриальный».
В 2017 году на «Индустриальном» была начата серьёзная модернизация — в целях увеличения производственной мощности хозяйства. Проектом предусмотрено устройство электроподсвечивания существующих теплиц, строительство на 4-х гектарах новых высокотехнологических теплиц, а также системы электроснабжения с увеличением мощности. Стоимость инвестпроекта — чуть более миллиарда рублей.
В ноябре был завершён первый этап реализации проекта, на который было потрачено около 150 миллионов рублей. А дальше у АО возникли трудности по привлечению кредитных средств для продолжения проекта. Попросту банки не спешат навстречу предприятию, имеющему обязательства по ранее взятым кредитам (по данным наших коллег из Политсибру, на 1 января с.г. обязательства «Индустриального» по займам составляли 745 млн руб., — ред.).
По словам министра, если наше предприятие будет модернизироваться медленными темпами, в то время как во многих регионах активно строятся современные теплицы, его продукция просто станет неконкурентноспособной. А вот приватизация позволит сохранить в регионе крупное промышленное предприятие, привлечь инвестиции для его развития и пополнить краевой бюджет. За какую сумму регион готов отдать весь пакет АО, пока не прозвучало (а стоимость имущества «Индустриального» будто бы оценивается в 1,4 млрд рублей, — ред.).
Людмила Сорокина заверила депутатов АКЗС, что приватизация не предполагает перепрофилирования, реорганизации, сокращения штатов предприятия не предполагает.
«Меняется только собственник», — подчеркнула она.
А в целом в прогнозный план приватизации краевого имущества на 2018-2020 годы включено более ста сорока объектов. В текущем году планируется провести аукцион по продаже 25 комплексных объектов, которые включают 42 здания и два воздушных судна. Большая часть объектов недвижимости высвобождена в результате реорганизации учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты, — пояснила министр. Практически все они находятся в сельской местности. С учётом ликвидности планируемый доход от их продажи порядка 32 миллионов.
Ещё порядка 40 миллионов власти рассчитывают выручить от продажи своей доли акций в двух компаниях, одна из которых «Газпромгазораспределение-Барнаул».
В первом квартале года было проведено десять аукционов на 21 лот. Покупатели нашлись на 10 объектов, доход бюджета оставил около пяти миллионов рублей.
А в прошлом году Минимуществу удалось реализовать 82 объекта недвижимости и 22 земельных участка. От приватизации краевого госимущества в бюджет региона поступило более 108 миллионов рублей.
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