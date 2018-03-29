Мировые биржи могут консолидироваться перед длинными выходными, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ»

Показатель Dow 30 снизился на 0,04% — до 23848,42 пункта благодаря статистике по экономическому росту США и слухах о намерениях миллиардеров. Европейские акции продолжали расти.

Цена золота опустилась до $1328 за унцию от подготовки двух Корей к очередному раунду переговоров. Нефть не дорожала выше $70 только потому, что доллар стал укрепляться по отношению к евро ($1,233/EUR), и не падала ниже $69 из-за ожиданий продления ОПЕК+ на фоне расцвета экономики США, главным образом, на фоне ускорения повышения цен. Доходность 10-летних трежерис упала к 2,77% на ожиданиях максимума по объёму размещений за один раз, так как $294 млрд векселей США готовятся предоставить на рынок на этой неделе.

Что падало? Сектор IT подешевел на 0,9% вслед за статистикой об ускорении инфляции, сырьё и материалы снизились на 1,3% после данных о росте запасов нефти в США, электроэнергетика потеряла в цене 2% по мере завершения зимнего сезона, капитализация промпроизводства умерилась на 0,4% на фиксации прибыли с роста от визита саудовского принца, стоимость дискреционного потребления просела на 1,2% по мере охлаждения спроса.

Что росло? Сектор товаров первой необходимости вырос на +1,4% в качестве защитного вложения (на бирже Nyse можно торговать при различных прогнозах по экономике), сегмент здравоохранения повысился на +0,5%, и финансы — на +0,2% благодаря позитивной части отчёта по ВВП, услуги телекоммуникаций выросли на +1,6%, и фонды недвижимости — на +1,8%, от спроса на дивиденды при отсутствии резкого ускорения повышения ставок.

Coca-Cola, Статистика по валовому внутреннему продукту США, в составе которого наиболее прочно смотрятся финансовые услуги и диверсифицированная медицина, подогрела спрос на бумаги Johnson & Johnson , Goldman Sachs, Travelers, American Express и дивидендные акции типа Verizon Pfizer , Merck, которые росли при отсутствии перемен в темпах ужесточения ДКП (на Verizon ещё сказывался VIP-статус госклиентам). Кроме того, консервативные бумаги выигрывали от позитивного влияния слухов о желании Белого дома зарегулировать Amazon на Walmart (Nyse: WMT, $87,77) и United Health (Nyse: UNH, $219,50).

В сфере макроэкономики, инфляция по базовому индексу цен расходов на личное потребление ускорилась с +1,3% до +1,9% в год, реальная ставка ФРС на этом фоне стала ещё более отрицательной. Несмотря на квартальный пересмотр вверх с +2,5% до +2,9% в год по SAAR, рост реального ВВП за весь 2017-й уточнён по-прежнему до уровня 2,27% в год, хотя в текущих долларах составляет +4,11% в год. Таким образом, повышение ставок ещё толком не началось, а динамика доллара в краткосрочной перспективе уже влияет на реальный ВВП.

Рост ВВП с учётом коррекции на инфляцию вернулся на уровень на 2 сотых пункта быстрее темпов 2012 года, что прогресс по сравнению с 2016 годом, когда он был даже ниже 2007 года и составил (1,49%), но меньше средних с 1992 года (+2,53% с учётом dotcom и 2008 года) и с 1981 года (+2,69%).

Рост потребительских цен Америки в котировках 5-летних трежерис 2,10%, в 10-й дюрации стал ещё ниже, +2,05%, тогда как рост общего ИПЦ +2,2% в год, таким образом, в процессе учёта инфляции заложено ожидание 7%-ного снижения цен к прибыли, которое может быть достигнуто только благодаря улучшению финрезультатов компаний США, увеличения выгод холдингов из-за рубежа от повышения цен в Америке с целью расширения выручки в резиденции с налогом 20% и в свете изменения внешней торговли США, при реальной ставке ФРС до сих пор ниже нуля, по базовому ИПЦ, -0,05% в год.