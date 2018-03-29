Российский рынок держится неплохо на фоне глобального risk-off

Investing.com − Рубль торгуется без существенных изменений вблизи отметки 57,70 за доллар. С прошлого четверга российская валюта потеряла 1,4% по отношению к доллару, несмотря на налоговый период и дорогую нефть: Brent торгуется немного ниже отметки $69 за баррель на фоне позитивных сигналов от ОПЕК

Вызовом для валют развивающихся стран накануне стало укрепление доллара (за вчера индекс доллара вырос на 0,8%) на фоне публикации сильной статистики по ВВП США . Сегодня есть риск повторения вчерашнего сценария. В США ожидается публикация данных по инфляции (PCE Deflator, 15:30 МСК), что может оказать давление на рубль.

Инвесторов также продолжает беспокоить усиление протекционизма в международной торговле и его возможные последствия для глобального экономического роста. Накануне премьер Госсовета КНР Ли Кэцян принял делегацию Конгресса США и сообщил, что Китай готов вести диалог, однако не исключил эскалации, заявив о возможных ответных мерах в отношении импорта товаров из США (сельхозпродукция, самолеты, автомобили, полупроводники), а также ужесточении мер, в том числе ограничение на импорт услуг.

«Просто идет риск-офф на рынке в целом, — рассуждает руководитель инвестиционного департамента «Атона» Евгений Малыхин . — Вопрос, когда это кончится — не на один миллиард долларов. Бывают устоявшиеся тренды — скажем, рынок растет при низкой волатильности, или падает. Сейчас же такая точка, что «может сломаться — может не сломаться» как в ту, так и в другую сторону».

Отметим, что дополнительным источником негатива для российского рынка стали новые заявления со стороны Великобритании о перспективах введения новых санкций. Ограничения могут коснуться обслуживания российских еврооблигаций в ведущих западных клиринговых палатах Euroclear и Clearstream.

«Геополитическая премия, заложенная в курс рубля в настоящее время, по нашим оценкам, составляет примерно 1 рубль. Ключевыми вызовами для рубля в ближайшее время остается ужесточение риторики Запада, развитие темы торговых войн и нормализация денежно-кредитной политики в США и Европе. Буфером выступает умеренный оптимизм на рынке нефти. В ближайшей перспективе риски по российской валюте смещены в сторону ослабления», — пишет Татьяна Евдокимова из Nordea.

Индекс МосБиржи по состоянию на 11:15 МСК вырос на 0,7% до отметки 2265, с прошлого четверга он упал на 1,9%. Индекс РТС аналогично вырос за сегодня на 0,7% до отметки 1235, он потерял 2,6% за последние шесть сессий.

Отметим, что MSCI Emerging Market Index начал снижение еще 13 марта, и с 1225 п. съехал ниже 1170 п. Фьючерс на S&P 500 за это же время ушел с 2800 п. до 2605 п.

«На фоне других EM наш рынок чувствует себя даже относительно неплохо, панических продаж нет», — говорит аналитик «Открытие прайвит бэнк» Андрей Шенк

«Нефть дорогая, тяжеловесы вроде "Лукойла" себя хорошо чувствуют. В последние несколько дней пострадал технологический сектор, но вес таких компаний в нашем индексе не очень велик, а нефтяной сектор тянет за собой индекс и не дает ему упасть сильнее», — отметил Евгений Малыхин.

«Татнефти». Участники рынка по-прежнему ожидают официальной реакции Москвы на высылку российских дипломатов из более чем 20 стран после отравления Сергея Скрипаля и его дочери. По сообщениям, более 150 российских дипломатов и сопутствующих сотрудников высланы из целого ряда стран и международных организаций. Среди российских корпоративных событий интерес представляют отчетность X5 Retail Group

Завтра многие западные рынки будут закрыты в связи со Страстной пятницей и Пасхой, что должно сказаться на объемах торгов.