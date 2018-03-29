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РСХБ предлагает кредит на проведение сезонных работ по двум документам
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РСХБ предлагает кредит на проведение сезонных работ по двум документам 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
Россельхозбанк запустил новый кредитный продукт «Сезонный Легкий» на проведение сезонных работ, ориентированный на действующих клиентов Банка — предприятия малого и микробизнеса.
Теперь у клиентов Банка появилась возможность получения целевых займов в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Всего по двум документам — кредитной заявке и справке из налогового органа — можно получить в кредит до 5 млн рублей. При сумме кредита свыше 5 млн рублей в Банк дополнительно предоставляется информация об основных средствах предприятия и планируемых объемах деятельности.
Одним из важных преимуществ нового кредитного продукта станет смягчение требований по залогу — возможен необеспеченный или частично обеспеченный кредит в зависимости от финансового состояния клиента. В качестве обеспечения может быть использован действующий залог по кредиту в Банке, а также поручительство или гарантия в рамках национальной гарантийной системы.
Для снижения стоимости кредитования по продукту «Сезонный легкий» представители агробизнеса, включая потребительские и производственные кооперативы, могут воспользоваться условиями льготных программ с государственной поддержкой, в том числе по ставке до 5% годовых.
РСХБ занимает лидирующие позиции на отечественном рынке кредитования сезонных работ. С начала 2018 года Банком выдано на эти цели свыше 70 млрд рублей кредитных средств.
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