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«Ростех» подал кассацию на отказ во встречном иске к Siemens
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«Ростех» подал кассацию на отказ во встречном иске к Siemens 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Edgard Garrido/Reuters
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу ООО «ВО „Технопромэкспорт“ (ООО ТПЭ), входящего в »Ростех", на отказ во встречном иске к Siemens по поставкам турбин в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Ранее сообщалось, что девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы компании «Сименс технологии газовых турбин» на решение Арбитражного суда Москвы об отказе в обеспечительных мерах по иску компании к структурам госкорпорации «Ростех» по делу о поставке газовых турбин в Крым.
В начале января арбитражный суд Москвы отклонил иск российской «дочки» Siemens к структурам «Ростеха» — ООО «ВО „Технопромэкспорт“ (ООО ТПЭ) и ОАО „ВО „Технопромэкспорт“ (ОАО ТПЭ) — об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.
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