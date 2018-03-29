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Ростех обжаловал отказ во встречном иске к Siemens
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Ростех обжаловал отказ во встречном иске к Siemens 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу входящей в Ростех компании ООО «ВО „Технопромэкспорт“ (ООО ТПЭ) на отказ во встречном иске к Siemens по поставкам турбин в Крым.
Структуры Ростеха требовали признать недействительными три пункта контракта между ООО „Сименс технологии газовых турбин“ (СТГТ) и ОАО ТПЭ. Речь идет о пунктах, по которым СТГТ имеет право отказаться от исполнения контракта в случае угрозы нарушения санкций ЕС на поставку энергооборудования в Крым, а также об обязательстве покупателя не размещать турбины в Крыму. Конечным местом поставки в этом контракте устанавливался Таманский полуостров, передает РИА „Новости“.
В декабре Арбитражный суд Москвы отклонил этот встречный иск.
Между тем, в середине марта Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ арбитражного суда Москвы принять обеспечительные меры по иску производителя „крымских“ турбин ООО „Сименс технологии газовых турбин“ к структурам Ростеха.
В ноябре 2017 года Арбитраж Москвы отказал Siemens и „Сименс технологии газовых турбин“ в признании недействительной сделки по поставкам четырех газотурбинных установок в адрес „Технопромэкспорта“ и возврате данного имущества.
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