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Вице-президент «ВымпелКома»: «Veon стал началом нашего цифрового пути»
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Вице-президент «ВымпелКома»: «Veon стал началом нашего цифрового пути» 

Банки.ру 38 минут назад
Вице-президент «ВымпелКома» по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд рассказал об итогах девяти месяцев работы платформы Veon.
«Девять месяцев назад мы запустили платформу Veon. За это время мы получили 3 млн установок, сотрудничаем с более чем 100 различных партнеров. VEON стал началом нашего цифрового пути», — сказал он.
Хелд подчеркнул, что разработки внутри Veon стали активно использоваться в других продуктах компании. «Дальше продукт Veon продолжает развиваться в рамках OTT-стратегии, будет вестись коллегами из Veon ltd одновременно для всех стран присутствия компании», — добавил он.
Продуктовый виджет
В июле группа компаний Veon (VimpelCom — до 27 февраля 2017 года, материнская компания ПАО «ВымпелКом»), работающая в России под брендом «Билайн», объявила о запуске собственного мессенджера Veon. Он объединяет в себе функции мультимедиа-сервиса, платформы для общения и маркетплейса с партнерскими предложениями, акциями и скидками, говорится в сообщении холдинга.
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