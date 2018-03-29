Вице-президент «ВымпелКома»: «Veon стал началом нашего цифрового пути»

Вице-президент «ВымпелКома» по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд рассказал об итогах девяти месяцев работы платформы Veon.

«Девять месяцев назад мы запустили платформу Veon. За это время мы получили 3 млн установок, сотрудничаем с более чем 100 различных партнеров. VEON стал началом нашего цифрового пути», — сказал он.

Хелд подчеркнул, что разработки внутри Veon стали активно использоваться в других продуктах компании. «Дальше продукт Veon продолжает развиваться в рамках OTT-стратегии, будет вестись коллегами из Veon ltd одновременно для всех стран присутствия компании», — добавил он.

Продуктовый виджет

В июле группа компаний Veon (VimpelCom — до 27 февраля 2017 года, материнская компания ПАО «ВымпелКом»), работающая в России под брендом «Билайн», объявила о запуске собственного мессенджера Veon. Он объединяет в себе функции мультимедиа-сервиса, платформы для общения и маркетплейса с партнерскими предложениями, акциями и скидками, говорится в сообщении холдинга.

Новость