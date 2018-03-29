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Офис сталелитейной SSAB в Петербурге переехал в «Ренессанс центр»
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Офис сталелитейной SSAB в Петербурге переехал в «Ренессанс центр» 

РИА Недвижимость 33 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 29 мар — РИА Недвижимость. Головной офис шведского сталелитейного предприятия SSAB в России переехал в бизнес-центр класса B+ «Ренессанс центр» в Выборгском районе Санкт-Петербурга, говорится в сообщении брокера сделки Colliers International.
"Новый офис компании SSAB занял 628 квадратных метров в БЦ «Ренессанс центр» на улице Шателена, 26. Главной причиной переезда послужила продажа компанией собственного здания на Домостроительной улице, 16 на территории промышленной зоны "Парнас", — отмечается в пресс-релизе
SSAB — сталелитейная компания с заводами в Северной Европе и США. Штат компании насчитывает около 15 тысяч сотрудников более чем в 50 странах мира. В России SSAB представлена дочерней компанией «ССАБ шведская сталь СНГ», головной офис которой расположен в Петербурге.
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