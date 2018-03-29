УБРиР обновил условия потребкредита

Теперь по тарифу «Открытый» ставка варьируется от 11,99% до 34% годовых (ранее — от 15% до 32%). Ставка определяется банком в индивидуальном порядке и может представлять собой фиксированное значение 11,99% / 15% / 18% / 20,5% годовых или же ставку с возможностью снижения. В последнем случае базовая ставка устанавливается на уровне 34% / 29% / 25% / 23% годовых и снижается до 17% / 15% / 17% / 17% годовых при своевременном погашении кредита.

Продуктовый виджет

Для получения займа клиенту необходимо представить справку 2-НДФЛ или по форме банка. Минимальная сумма заимствования 50 тыс. рублей, максимальная — 1 млн рублей.

Кредит «Без справок» позволяет получить сумму от 50 тыс. до 200 тыс. рублей без подтверждения дохода. Ставка определяется индивидуально в диапазоне 18—60% годовых. Банк по своему усмотрению может установить либо фиксированное значение — 18% / 20,5% годовых или же с возможностью снижения с 60% / 29% / 25% / 34% / 23% годовых до 11% / 15% / 17% / 17% / 17% годовых. Примечательно, что для снижения ставки клиенту все-таки придется представить документы, подтверждающие доход.

Финансирование по программам предоставляется на срок три, пять или семь лет. Залог и поручительство не требуются. Личное страхование оформляется по желанию клиента и не влияет на размер процентной ставки.

«Банк предлагает очень широкие диапазоны ставок, при это не раскрывая какие именно факторы влияют на размер процента. В остальном условия кредитования выглядят довольно привлекательно: длительный срок, лояльные требования к заемщику, сокращенный пакет документов и быстрое рассмотрение заявки, однако максимальная ставка в 60% годовых портит все впечатление о продукте», — отмечает ведущий эксперт по кредитным программам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.