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Бинбанк снизил ставку по потребкредитам
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Бинбанк снизил ставку по потребкредитам 

Банки.ру 38 минут назад
Бинбанк снизил на 1,5 процентного пункта ставку по кредитам «Потребительский» и «Рефинансирование».
Теперь при оформлении займа на один год ставка варьируется от 10,49% до 17,49% годовых, на срок от двух до семи лет действует единое значение 15,49% годовых, а сотрудникам бюджетной сферы и зарплатным клиентам предоставляется скидка в размер 3 п. п. (ранее — 4 п. п.).
Заемщики могут получить от 50 тыс. до 2 млн рублей без залога и поручительства. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 4 п. п. при сумме кредита свыше 300 тыс. рублей, и на 7 п. п. — при сумме кредита до 300 тыс. рублей. Также при подаче заявки онлайн на сайте банка применяется скидка в размере 0,5 п. п.
Продуктовый виджет
«Преимуществом предложения является возможность клиента получить крупную сумму на длительный срок без обеспечения. Недостатком — довольно крупная надбавка за отказ от финансовой защиты», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
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