Банк «Возрождение» запустил кредит на рефинансирование

Банк «Возрождение» запустил кредит «Необеспеченный на рефинансирование», в рамках которого заемщики могут получить от 50 тыс. до 3 млн рублей на погашение нескольких обязательств по кредитам и кредитным картам. Также часть полученных средств можно потратить на потребительские цели.

Для новых клиентов банка, не относящихся к льготным категориям, ставка варьируется от 12,4% до 14,4% годовых в зависимости от суммы кредита. Для сотрудников бюджетной сферы процент за пользование заемными средствами определяется в диапазоне 11,4—13,4% годовых.

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При отказе клиента от присоединения к программе коллективного личного страхования, ставка увеличивается на 4 процентных пункта. Для заемщиков, которые будут оплачивать кредит в течение 12 месяцев без фактов возникновения просроченной задолженности, ставка дополнительно снизится на 0,5 п. п.

Финансирование предоставляется на срок от одного года до семи лет без залога и поручительства. Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

«Программа выгодно выделяется на рынке за счет возможности получить крупную сумму на длительный срок без обеспечения. Аналогичные условия банк предлагает по нецелевому необеспеченному кредиту», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).