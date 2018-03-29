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Сбербанк купил себе корпоративный мессенджер
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Сбербанк купил себе корпоративный мессенджер 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Сбербанк купил контрольный пакет акций компании «Диалог», разрабатывающей одноименный корпоративный мессенджер — мультиплатформенное приложение, предназначенное для взаимодействия сотрудников внутри компании. Крупнейший банк России намерен не только использовать программу для оптимизации внутренних коммуникаций, но и предложить его сторонним компаниям и государственным организациям.
О сделке, по итогам которой Сбербанк станет владельцем 60% в ООО «Диалог», пишет в четверг «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников на банковском рынке. В банке и покупаемой им компании от комментариев отказались.
Ожидается, что сделка будет закрыта 29 марта. До нее контроль в компании-разработчике (51% акций) принадлежал ее основателю, бывшему замглавы АФК «Система» Дмитрию Зубову, 34,35% — гендиректору «Диалога» Никите Голдсмиту, 12,05% — компании «УК Терминал». Все совладельцы сохранят у себя акции «Диалога», однако их доли снизятся.
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Разработка Dialog ведется уже более трех лет, а ее продукт сертифицирован для использования в госсекторе. Сбербанк, по словам источников «Коммерсанта», собирается сделать отечественный мессенджер основной платформой для коммуникаций между сотрудниками. Его работу компания настроит на собственных серверах, что даст банку полный контроль над данными, невозможный при использовании сторонних мессенджеров, хранящих данные в собственном «облаке» и, как правило, за рубежом.
По информации издания, в будущем Сбербанк собирается предложить мессенджер Dialog собственным корпоративным клиентам, в том числе государственным органам и госкомпаниям.
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