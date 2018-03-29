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Налоги на игорный бизнес в Московской области вырастут в два раза
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Налоги на игорный бизнес в Московской области вырастут в два раза 

РИА Недвижимость 35 минут назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Недвижимость. Ставка налога на игорный бизнес в Подмосковье вырастет в два раза с мая этого года, сообщил министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан.
Объектами налогообложения станут процессинговые центры букмекерских контор и тотализаторов, которые осуществляют учёт интерактивных ставок, с предельными значениями налоговых ставок от 2,5 до 3 миллионов рублей. По действующим объектам предельные размеры налоговых ставок будут повышены в два раза.
"Предлагаю внести изменения в закон «О ставках налога на игорный бизнес на территории Московской области» и установить налоговые ставки по всем объектам налогообложения на максимальном уровне, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации, а именно в два раза", — сказал Ан на заседании Московской области в четверг.
Соответствующие изменения в закон приняты депутатами Мособлдумы большинством голосов в трех чтениях и вступят в силу 1 мая текущего года.
По словам Ана, в результате дополнительные поступления по налогу на игорный бизнес ожидаются в сумме 23,7 миллиона рублей.
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