Налоги на игорный бизнес в Московской области вырастут в два раза

МОСКВА , 29 мар — РИА Недвижимость. Ставка налога на игорный бизнес в Подмосковье вырастет в два раза с мая этого года, сообщил министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан.

Объектами налогообложения станут процессинговые центры букмекерских контор и тотализаторов, которые осуществляют учёт интерактивных ставок, с предельными значениями налоговых ставок от 2,5 до 3 миллионов рублей. По действующим объектам предельные размеры налоговых ставок будут повышены в два раза.

"Предлагаю внести изменения в закон «О ставках налога на игорный бизнес на территории Московской области» и установить налоговые ставки по всем объектам налогообложения на максимальном уровне, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации , а именно в два раза", — сказал Ан на заседании Московской области в четверг.

Соответствующие изменения в закон приняты депутатами Мособлдумы большинством голосов в трех чтениях и вступят в силу 1 мая текущего года.

По словам Ана, в результате дополнительные поступления по налогу на игорный бизнес ожидаются в сумме 23,7 миллиона рублей.