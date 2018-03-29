Производство ПЭ в России повысилось на 4%

Общий объем произведенного за январь текущего года ПЭ составил почти 162 тысячи тонн, однако в следующем месяце производство сократилось более чем на 15 тысяч тонн. Причина спада кроется исключительно в календарном факторе.

В период с января по февраль текущего года объем производства полиэтилена низкого давления составил 154,6 тысячи тонн, что практически совпадает с показателями прошлого года. За первые два месяца 2018 года российские предприятия выпустили в общей сложности более 118,5 тысячи тонн полиэтилена высокого давления — это на 1% больше, чем в 2017 году.

В наступившем году мощности Нижнекамскнефтехима остаются на высоком уровне. За январь и февраль предприятие произвело более 35,4 тысячи тонн линейного полиэтилена, что на 12 тысяч тонн превышает показатели за те же месяцы прошлого года.