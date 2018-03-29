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Кортни Лав должна 500 тысяч долларов!
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кортни Лав должна 500 тысяч долларов! 

Peopletalk 53 минуты назад
Фото: Peopletalk
Вдова Курта Кобейна Кортни Лав (53), видимо, совсем не разбирается в официальных документах. Только три месяца назад она выплатила все налоги, которые была должна аж с 2009 года (а это $320 тысяч), а теперь — та же история. Сейчас певица должна немедленно вернуть государству еще $568,674, как сообщает портал The Blast.
Оказывается, Кортни не заплатила один единственный налог, который должна была погасить еще в 2016 году. Вот от него и набежала такая кругленькая сумма.
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Напомним, ее состояние по официальным данным составляет $150 млн долларов. После смерти Курта в 1994 году Кортни получила $27 млн долларов, а их общая дочь Фрэнсис (25) каждый месяц получает около $102 тысяч благодаря отчислениям по авторским правам.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kortni-lav-dolzhna-500-tysyach-dollarov/
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