Минфин: Запрет на продажу долга РФ навредит иностранным инвесторам 

«Не очень понятно, что они будут с этими бумагами делать», — недоуменно отметил он, передает "Интерфакс".
Напомним, что накануне британская The Guardian сообщила о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность запретить России продажу своих долговых ценных бумаг на лондонском фондовом рынке.
Это произошло на фоне новостей о том, что британские клиринговые палаты помогли российскому банку, находящемуся под санкциями, продать евробонды на сумму более четырех миллиардов долларов.