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Минфин: Запрет на продажу долга РФ навредит иностранным инвесторам
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Юлия Скрипаль пошла на поправку

Минфин: Запрет на продажу долга РФ навредит иностранным инвесторам 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: ТВ Центр
«Не очень понятно, что они будут с этими бумагами делать», — недоуменно отметил он, передает "Интерфакс".
Напомним, что накануне британская The Guardian сообщила о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность запретить России продажу своих долговых ценных бумаг на лондонском фондовом рынке.
Это произошло на фоне новостей о том, что британские клиринговые палаты помогли российскому банку, находящемуся под санкциями, продать евробонды на сумму более четырех миллиардов долларов.
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