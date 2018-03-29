Минфин: Запрет на продажу долга РФ навредит иностранным инвесторам

«Не очень понятно, что они будут с этими бумагами делать», — недоуменно отметил он, передает "Интерфакс"

Это произошло на фоне новостей о том, что британские клиринговые палаты помогли российскому банку, находящемуся под санкциями, продать евробонды на сумму более четырех миллиардов долларов.