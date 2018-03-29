Заксобрание одобрило увеличение дефицита бюджета Нижегородской области до 2,7 млрд рублей

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило в двух чтениях проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», который предполагает увеличение дефицита бюджета региона до 2,7 млрд рублей. Соответствующее решение принято на заседании регионального парламента 29 марта.

Согласно изменениям, доходы облбюджета на 2018 года увеличены на 517 млн рублей и составят 143,8 млрд рублей, расходы на 1,6 млрд рублей и теперь будут равны 146,5 млрд рублей.

«Благодаря остаткам от доходов бюджета 2017 года и неиспользованных ассигнований мы и можем увеличивать нынешние расходы. Бюджет области на 2018 года только технически дефицитный, а фактически его профицит составляет 100 млн рублей. Сегодня исполнение бюджета идет ровно, на 102% по плану», — заявила на заседании парламента министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Как сообщалось ранее, последнее увеличение дефицита бюджета Нижегородской области не приведет к увеличению госдолга, рост расходов связан с доведением зарплаты бюджетников до уровня минимального размера оплаты труда, увеличением дорфонда.

Напомним, в феврале текущего года облбюджет был признан дефицитным.