Расходы бюджета Нижегородской области на 2018 год увеличат на 1,6 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 марта. / ТАСС /. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли изменения в областной бюджет на 2018 год, по которым расходы увеличат на 1,6 млрд рублей. За счет роста расходов в том числе зарплаты бюджетников доведут до уровня МРОТ, сообщила в четверг журналистам министр финансов области Ольга Сулима.

''В настоящее время подписано распоряжение правительства РФ о распределении дотаций бюджетам регионов, в соответствии с которым Нижегородская область получит 284,5 млн рублей из федерального бюджета на доведение зарплаты работников бюджетной сферы до уровня МРОТ (с 1 мая 2018 уровень МРОТ составит 11 163 рубля — прим. ТАСС). Ожидается, что федеральные средства поступят уже в апреле'', — сказала Сулима.

На увеличение расходов по доведению зарплаты бюджетникам до МРОТ направят 102,3 млн рублей. На 141,6 млн рублей вырастут расходы на строительство станции метро ''Стрелка'', которую возводят в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, а также еще 35,3 млн рублей добавят на ликвидацию экологического ущерба в Дзержинске.

''Основные изменения в бюджете касаются прежде всего поступления денег из федерального бюджета, эти деньги будут направлены на обеспечение льготных категорий лекарственными препаратами'', — сообщил журналистам и.о. председателя регионального парламента Александр Табачников . На обеспечение лекарствами льготных категорий граждан за счет целевых средств из федерального бюджета расходы увеличат на 451,3 млн рублей. Расходы на дорожный фонд увеличат на 582,2 млн рублей.

После внесения изменений в областной бюджет на 2018 год доходы составят 143,8 млрд рублей, расходы — 146,5 млрд рублей, дефицит — 2,7 млрд рублей. По словам председателя комитета регионального парламента по бюджету и налогам Александра Шаронова, увеличение дефицита в этой ситуации не ведет к увеличению объема государственного долга и не нарушает условия соглашения между правительством Нижегородской области и Министерством финансов РФ о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.

Ранее сообщалось, что 21 декабря 2017 года бюджет Нижегородской области на 2018 год приняли с профицитом, который на 2018 год составит 100 млн рублей, доходы сформировали в объеме 141,6 млрд рублей. Это позволит региону сократить государственный долг в 2018 году на 1,5 млрд рублей. Доходы областного бюджета на 2018 год сформировали в объеме 141,6 млрд рублей, расходы спрогнозировали в объеме 141,5 млрд рублей, что составляет 106,2% к бюджету 2017 года. На 2019 год доходы — 139,9 млрд рублей, расходы — 139,7 млрд рублей. На 2020 год доходы составляют 145,6 млрд рублей, расходы — 143,9 млрд рублей.